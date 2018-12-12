قوات الجيش تحرر جبلاً استراتجياً في محور علب بصعدة

الخليج 365 – خاص تمكنت قوات الجيش الوطني اليوم الأربعاء من تحرير مناطق استراتيجية جديدة في محور علب بمحافظة صعدة شمال البلاد . وقالت مصادر "الخليج 365" إن اللواء الخامس حرس حدود بقيادة العميد صالح قروش تمكنت من تحرير حرف السبعة وجبل رمدان الاستراتيجي في محور علب بصعدة . وأكدت المصادر إن التقدم جاء بعد معارك واسعة استمرت لساعات تكبدت مليشيا الحوثي الانقلابية خلالها خسائر فادحة في الأرواح والعتاد مؤكدة سيطرة الجيش على جميع الشعاب والتباب المحيطة بجبل رمدان الاستراتيجي .

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