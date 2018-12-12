شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة طالب بمحافظة عمران جراء تعرضه للضرب من قبل مدرسه (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي طالبُ في الصف الخامس الابتدائي يدرس في مدرسة 14 أكتوبر بمديرية ثلاء بمحافظة عمران، بعد أن تعرض للضرب من قبل مدرسه .

وأشارت المحامية والناشطة الحقوقية هدى الصراري في تغريدة لها، إن الطالب إبراهيم قاسم العباسي توفي بعد يوم واحد فقط من تعرضه للضرب من قبل أحد مدرسيه .

وقالت الناشطة الحقوقية هدى الصراري في تغريدتها :"وفاة طالب في إحدى المدارس بعد تعرضه للضرب من قبل مدرسه.

أكدت المصادر ان الطالب/إبراهيم قاسم العباسي الذي يدرس في الصف الخامس الإبتدائي بمدرسة 14 اكتوبر بمدينة عمران توفي يوم امس الأثنين بعد يوم واحد من ضربه من قبل مدرس بالمدرسة بما تسمى (الفلكة), في مديرية ثلاء بعمران".