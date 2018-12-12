وثائق تكشف تورط الحوثيين بمصادرة الغاز المنزلي وأفتعال الأزمات في المحويت

هددت قيادة السلطة المحلية بمحافظة المحويت بنشر قائمة سوداء وملاحقة المتلاعبين بمادة الغاز المنزلي وبيعها في السوق السوداء من قبل نافذين يتبعون مليشيا الحوثي الانقلابية .

وقال مصدر مسئول في السلطة المحلية إن قيادات حوثية قامت بتحويل 59 مقطورة في شهري 10 و 11 مخصصات المحافظة من الغاز إلى السوق السوداء مما تسبب بأزمة حادة بالمحافظة أرهقت كاهل المواطنين .

وحذرت السلطة المحلية عبر ممثل المحافظة في غرفة العمليات المشتركة علي حسين عوضة كل المتورطين في التلاعب بالغاز بفضحهم ونشر قائمة سوداء وملاحقتهم قضائيا.

وقال ممثل المحافظة في شركة الغاز إن عدد المقطورات التي تم تحميلها وتوريدها من محافظة مأرب الى المحافظة في شهري 10 و11 لسنة 2018 بلغت 90 مقطورة وصل منها إلى محطات المحافظة عدد 31 قاطرة ، فيما تم تحويل مسار البقية إلى السوق السوداء وعددها 59 قاطرة وبيعها في صنعاء ومحافظات أخرى.

ونوه إلى أن السلطة المحلية بقيادة اللواء الدكتور صالح سميع والوكيل الاول للمحافظة أحمد علي صلح مستمرة في متابعة تزويد المحافظة بمادة الغاز رغم تلاعب سلطات الانقلاب بالغاز وعدم إيصاله إلى أبناء المحافظة ، وعند وصول جزء منه يباع بأسعار خيالية ، لكن قيادة السلطة المحلية لن تتردد في معاقبة المحطات المتلاعبة والقيادات النافذة في الوقت المناسب.

وطالبت السلطة المحلية شركة الغاز بضبط مالكي المحطات المتلاعبة بمخصصات المحافظة من غاز الطهي القادم من محافظة مأرب.

وتشهد محافظة المحويت أزمة حادة في مادة الغاز المنزلي التي وصل سعرها الى ١٥ ألف ريال، وغير متوفرة في كثير من الأوقات، عبر السوق السوداء التي تدار من قبل قيادات الحوثي الذين يزدادون ثراء بشكل فاحش على حساب قوت المواطن ولقمة عيشه.