الشرعية تحرر "الحمراء" و"القناصين" بصعدة والطريق بين الملاحيظ وحرض

حررت قوات الوطني مواقع جديدة في جبهة الملاحيظ، عقب معارك عنيفة مع مليشيا الحوثي الانقلابية شمالي غرب محافظة صعدة.

ووفق موقع الجيش، قال قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي "إن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب “القناصين”، والتبة “الحمراء، وصولا الى الطريق العام الرابط بين حرض والملاحيظ".

وأضاف "أن المعارك أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، بالإضافة الى أجهزة اتصالات تابعة للمليشيا".

ولفت قائد اللواء الثالث عاصفة الى أن مقاتلات التحالف العبي استهدفت مخازن أسلحة نوعية تابعة للمليشيا، تشمل صواريخ حرارية، مما أدى الى تدميرها بشكل كامل.