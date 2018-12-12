شاهد.. ميناء المكلا يستلم الرافعة البرية المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية

اقيم في ميناء المكلا بمؤسسة موانئ البحر العربي ،اليوم صباحاً، حفل استلام الرافعة البرية المتحركة (60) طن المقدمة بتمويل من الصندوق السعودي للتنمية (SFD)، ضمن خطط العمليات الإنسانية في اليمن (YCHO) ولزيادة حجم الواردات الإغاثية والتجارية لليمن .
وحضر الحفل بالميناء الدكتور سعيد عثمان العمودي وكيل محافظ حضرموت لشئون الساحل والهضبة ، وفؤاد تيسير الرباكي نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة وعدد من مدراء الإدارات والموظفين والعاملين بالمؤسسة .
وفي تصريح صحفي أعرب الرباكي عن جزيل شكره وامتنان للمملكة العربية السعودية على الدعم المقدم للميناء ، مثمنا" الاهتمام الذي يوليه الصندوق السعودي للتنمية بالميناء والسعي لتوفير بعض الآليات والمعدات الضرورية .
الجدير بالذكر أن الصندوق السعودي للتنمية قدم الدعم للموانئ اليمنية بثلاث رافعات برية متحركة ، واحدة لميناء المكلا واثنين لميناء عدن .
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