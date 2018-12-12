فريق تقييم الحوادث ينفي استهداف التحالف محطة بصعدة ومنازل للاجئين بالحديدة

أكد فريق تقييم الحوادث في اليمن، اليوم الأربعاء، بأن "قوات التحالف نفذت مهمة جوية على مستودع أسلحة جنوب الحديدة لوجود خطر يهدد الملاحة الدولية بالبحر الأحمر"..

ونفى فريق تقييم الحوادث في مؤتمر صحفي - رصده" الخليج 365" استهداف قوات التحالف «محطة وقود وعربة» خارج صعدة.

وبين أنه "بعد دراسة الفريق تبين أن أقرب مهمة نفذها التحالف في يوم الإدعاء كان على هدف عسكري عبارة عن « رادار وراجمات صواريخ".

كما نفى إستهادف مجمع منازل للأجئين بمدينة الحديدة، وأن أقرب مهمة بتاريخ الإدعاء كانت على هدف عسكري يبعد 3500 متر عن موقع الإدعاء.

وذكر أن قوات التحالف لم تستهدف حافلة في محافظة الحديدة، ولكنها استهدفت شاحنة خفيفة ومسلحة بما يتفق مع قواعد القانون الدولي.

وشدد على أنه يتم اتخاذ كافة الاحتياطات الممكنه لتجنب الخسائر بصورة عارضة للأعيان.

ونفى تقرير منظمة العفو الدولية بقتل أشخاص في شاطئ الأمان.