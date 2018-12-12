وزير الثقافة يزيح الستار عن تطورات جديدة في المشاورات اليمنية بالسويد

أكد وزير الثقافة وعضو الوفد الحكومي لمشاورات السويد مروان دماج، إن المشاورات تتقدم بإيجابية، مؤكد تحقيق إنجازاً ملموساً في ملفات عدة على رأسها الأسرى والاقتصاد والمطارات خلال اليوم السابع من المشاورات التي انطلقت الخميس الماضي.

وفي تصريحات وفقاً لـ"العين الإخبارية"، اليوم الأربعاء، أكد دماج تحقيق إنجاز ملموس في عدة ملفات في المحادثات الجارية في ستوكهولم.

وأزاح دماج في تصريحاته التي أدلى بها، الأربعاء، الستار عن تطورات المشاورات اليمنية في السويد، قائلا إن "موضوع نشر قوات دولية في الحديدة لم يُناقَش في هذه الجولة".

وقال: "سنناقش اليوم رؤيتنا بشأن الحديدة، ونحن مع أي جهد يضمن انسحاب الحوثي من المدينة على أن تكون خاضعة هي ومينائها للسلطة الشرعية".

وأضاف: "نحاول أن يدار الوضع الاقتصادي في الحديدة بطريقة مهنية؛ وبما يضمن تدفق الموارد وإيفاء التزام الدولة تجاه المؤسسات والمواطنين".

واعتبر أن "مشاورات السويد قطعت شوطا جيدا في بعض الملفات وهذا أمر محفز علي استمرار المسار".

وعن الوضع الاقتصادي، قال إنه "يمكننا الحديث عن تقدم جيد في المسار الاقتصادي ووضع البنك المركزي في الحديدة وإدارته من قبل المصرف المركزي في العاصمة المؤقتة عدن".

وأعرب عن أمله في تحقيق إنجاز فيما يتعلق بملف المطارات خلال المشاورات المنعقدة في السويد.

كما أكد دماج في تصريحاته اليوم على أن "موضوع وقف إطلاق النار ليس مطروحا للنقاش، ولكننا نناقش التهدئة في معبر الحوبان ".

واستكمل: "قطعنا شوطا كبيرا في وضع ملاحظات حول الإطار العام وستُعرض اليوم على المبعوث الأممي ".

وتتويجًا لهذه الجولة من المحادثات، يحضر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ختام مشاورات في العاصمة السويدية ستوكهولم، الخميس، بحسب ما أكدته مصادر بالمنظمة الدولية.

حضور جوتيريش اعتبره دماج "مؤشرا على الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة لسير المحادثات والحث على إنجاحها ".

وانطلقت مشاورات السلام اليمنية في قلعة جوهانسبيرج بإحدى ضواحي العاصمة ستوكهولم، في محاولة لإيجاد حل سياسي لبلد يئن تحت انقلاب المليشيا التابعة لإيران منذ ما يزيد على 4 أعوام.

يشار إلى أن هذه المشاورات حملت أول لقاء بين طرفي الأزمة، منذ أكثر من عامين، بعد انهيار آخر جولة من المحادثات في 2016.