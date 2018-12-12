شاهد.. مسؤول بالمهرة يشيد بدور القضاء بالمهرة في حفظ النظام وتطبيق القانون

قام وكيل محافظة المهرة لشؤون مديريات الساحل الأستاذ محمد صداعي علي اليوم بزيارة للمجمع القضائي بمدينة الغيضة للإطلاع على الأوضاع ومستوى أداء العمل القضائي وكان في استقباله رئيس نيابة الإستئناف القاضي إبراهيم محمد بن زين و رئيس محكمة الإستئناف القاضي محمد أحمد الكيلة ووكيل نيابة الغيضة عبدالله إبراهيم بن مرزوع.

وخلال الزيارة أكد الوكيل الصداعي عن أهمية القضاء ودوره في حل القضايا العالقة باعتباره الضامن للأمن والإستقرار وتطبيق النظام والقانون وحفظ الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة.

ووفق متابعة "الخليج 365"، أوضح بأن زيارته هذه وتفقده للوضع العام للمحكمة و النيابة جاءن لتلمس هموم واحتياجات القضاة والوقوف الى جانبهم وتشجيعهم ليتمكنوا من أداء عملهم ومهامهم القضائية بالشكل المطلوب.

مؤكدا تعاون السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت وتقديم كافة الإمكانيات للأستمرار في أداء أعمالهم حتى يتمكنوا من أداء دورهم كما يجب.

شاكرا جهودهم في تفعيل دور القضاء والبت في القضايا المنظورة لديهم رغم الظروف الصعبة التي يمر بها اليمن بشكل عام.

متمنيا للجميع التوفيق في أداء مهامهم القضائية خدمة للمصلحة العامة وإستقرار المحافظة.

وثمن رئيس محكمة الإستئناف جهود السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ الشيخ راجح باكريت في دعم الأجهزة القضائية وتسيير عملها في ظل الظروف الراهنة.

من جانبهم أكد القضاة حرصهم على تأدية مهامهم والبت في القضايا المنظورة لديهم والإسراع في الفصل فيها خاصة قضايا القتل استشعارا منهم بالمسئولية الملقاة على عاتقهم في سبيل ترسيخ الأمن والإستقرار بالمحافظة.