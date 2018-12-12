شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تخسر اثنين من ابرز قادتها.. جثث الحاكم والمرتضى تصل الى احد مستشفيات العاصمة صنعاء والمليشيا تعترف بمقتلهم.. صور والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر طبية بصنعاء، ان مشافي العاصمة استقبلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات الدائرة بجبهة نهم.
وقالت المصادر ان من بين القتلى القياديان الحوثيان الحاكم والمرتضى بين قتلى نهم وبجانبهم عشرات المقاتلين الحوثيين ومليشيا الحوثي تنشر صور الصريعين.
شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تخسر اثنين من ابرز قادتها.. جثث الحاكم والمرتضى تصل الى احد مستشفيات العاصمة صنعاء والمليشيا تعترف بمقتلهم.. صور على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .