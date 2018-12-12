شكرا لقرائتكم خبر عن مليشيا الحوثي تخسر اثنين من ابرز قادتها.. جثث الحاكم والمرتضى تصل الى احد مستشفيات العاصمة صنعاء والمليشيا تعترف بمقتلهم.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصادر طبية بصنعاء، ان مشافي العاصمة استقبلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات الدائرة بجبهة نهم.

وقالت المصادر ان من بين القتلى ‏القياديان الحوثيان الحاكم والمرتضى بين قتلى نهم وبجانبهم عشرات المقاتلين الحوثيين ومليشيا الحوثي تنشر صور الصريعين.