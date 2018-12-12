شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يقلبون الطاولة على الوفد الحكومي .. ويقدمون على تفجير أول اتفاق .. وجميح يكشف (تفاصيل) ما يحدث في السويد بعيدًا عن الإعلام والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الكاتب اليمني محمد جميح عن مطلب حوثي ‘‘مستحيل’’ مقابل الإفراج عن المختطفين المدنيين لدى المليشيات.

وقال جميح في تغريدة له على تويتر ، رصدها ناس تايمز: "دليل نية الحوثيين تفجير الاتفاق على إطلاق الأسرى والمعتقلين أنهم قدموا قائمة بأكثر من 7 ألف أسير،ضمّنوها من قتل في المعارك".

وأوضح جميح أن منطق الحوثيين الآن: "يا حكومة أعيدوا قتلانا أحياء وإلا فلن نفرج عن أحد".

وأشار إلى أن "قائمة المعتقلين لدى الحوثي، فهم اعتقلوا أو خطفوا أحياء دون حرب، ولذا لا قياس".