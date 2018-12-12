شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان: السعودية تفاجئ الجميع وتعلن رسمياً حلف عربي جديد يضم 7دول بينها اليمن (الأسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اعلنت السعودية اليوم الاربعاء 12 ديسمبر /كانون الاول 2018م عن اتفاق لتأسيس كيان لدول البحر الأحمر وخليج عدن. وبحسب ما نقلته قناة العربية فان ان كيان البحر الأحمر يضم سبع دول هي «السعودية ومصر والسودان وجيبوتي واليمن والصومال والأردن». ولم ترد تفاصيل اكثر عن الاتفاق.

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