شكرا لقرائتكم خبر عن دولة خليجية تفاجئ الجميع وتمنح اليمنيين هذه الامتيازات (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحت سلطنة عمان الجنسية لمواطنين يمنيين ورخصت لهم في الجمع بين الجنسيتين العمانية واليمنية.

ونص مرسوم سلطاني نشرته الجريدة الرسمية للسلطنة، على ان "تمنح الجنسية العمانية لكل من الواردة أسماؤهم في القائمة المرفقة، ويرخص لهم في الجمع بين الجنسية العمانية والجنسية اليمنية".

وفي القائمة المرفقة، ورد اسم الشيخ مبارك ناجي هادي عجيم وعدد من افراد عائلته.

وينتمي "الشيخ عجيم" الى محافظة المهرة، وهو أحد الوجهاء المقربين من السلطنة في المحافظة.

وسبق أن منحت السلطنة الجنسية لأسرتي القيادي في الحراك الجنوبي حيدر أبوبكر العطاس، ونجل آخر سلاطين المهرة الشيخ عيسى بن عفرار منتصف العام 2017م.