رسالة قوية لـ المُطالبين باغتياله.. "عباس" في مجلس الأمن لتفعيل عضوية بلاده كاملة

أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس تعليمات جديدة للتوجه إلى مجلس الأمن لتفعيل طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين وتوفير الحماية للشعب الفلسطينى.

جاء ذلك من خلال تصريحات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، مؤكدا أن احتمالية استخدام "فيتو" لإحباط التوجه الفلسطيني لن يثني القيادة الفلسطينية للتراجع عن هذه الخطوة، مشيرا إلى رفع دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام لجنة تصفية كل أشكال التمييز في الأمم المتحدة، وفقا لدنيا الوطن.

وحول الحملات الإسرائيلية التحريضية ضد الرئيس عباس أكد "عريقات" خلال حوار مع تلفزيون فلسطين، أن ما يتعرض له الرئيس محمود عباس ليست صدفة أو ردة فعل، وهي جزء من مخطط منهجي مدروس، نتيجة تمسكه بالحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطينى وإفشاله مخططات الاحتلال التي تمس القضية الفلسطينية.

