طالب يمني يحصل على الماجستير بامتياز في العلوم العسكرية بماليزيا

حصل الطالب اليمني المقدم محمد الشُليف على تميزه وحصوله على الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير ممتاز، من كلية القيادة والأركان الماليزية في الدفعة الـ 47 من حملة الماجستير في العلوم العسكرية، قيادة وأركان، للعام 2017-2018.

وشاركت السفارة اليمنية بالعاصمة الماليزية كوالالمبور، اليوم، في الحفل الذي أقامته كلية القيادة والأركان الماليزية لتخريج الدفعة الـ 47 من حملة الماجستير في العلوم العسكرية، قيادة وأركان، للعام 2017-2018، بحضور المستشار أمين محسن الهمداني، القائم بأعمال السفير اليمني في ماليزيا.

وقد حضر الحفل نائب وزير الدفاع الماليزي ليو تشين تونغ وعدد من القيادات العسكرية الماليزية والسفراء والملحقيين العسكريين المعتمدين لدى مملكة ماليزيا.

وبهذه المناسبة هنأ المستشار الهمداني الطالب اليمني المقدم محمد الشُليف على تميزه وحصوله على الماجستير في العلوم العسكرية بتقدير ممتاز، متمنياً له كل التوفيق و النجاح في حياته المهنية، ودعاه إلى العمل على تسخير كل المعارف والعلوم العسكرية التي اكتسبها لخدمة اليمن ونظامها الجمهوري.

وفي هذا الصدد، قال المستشار الهمداني إن السفارة اليمنية ممثلة بسعادة السفير الدكتور عادل محمد باحميد حاولت وتحاول مع الجانب الماليزي وعبر سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين بالحكومة الماليزية الجديدة في الحصول على مقاعد إضافية من أجل تدريب وتأهيل أكبر عدد من الكوادر العسكرية اليمنية سيما وأن الضباط اليمنيين في أمس الحاجة لمثل هذه الدورات التدريبية والدراسات في المجال العسكري والأكاديمي.

تجد الإشارة إلى أن اليمن تُمنح مقعداً واحداً سنوياً لدراسة الماجستير، قيادة وأركان، من قبل وزارة الدفاع الماليزية.