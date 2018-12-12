رئيس الوزراء يكشف حقيقة القوة التي تسانده في تنفيذ مهامه

كشف رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك سعيد حقيقة القوة التي تسانده في تادية مهامه الحكومية والوطنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم في محطة الحاويات في ميناء عدن الدولي بمناسبة تدشين عمل الرافعات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية دعماً لميناء عدن.

وقال انه يستمد قوته من الشعب التواق للتنمية والبناء والتعمير.. منوها بالدعم الذي المملكة العربية السعودية والامارات في مختلف القطاعات والذي مكن الحكومة من القيام بمهامها .

وقد اثارت هذه التصريحات حماس الحاضرين من الوزراء والمسؤولين وعمال، الميناء الذين كانوا متواجدين خلال التدشين.

وخلال المؤتمر الصحفي أكد رئيس الوزراء على أهمية وصول هذه الرافعتين ضمن خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.. مشيرا الى انها ستسهم في زيادة حجم الواردات الاغاثية لليمن.

ونوه باهمية ما تحقق في مشاورات السويد التي تختتم فعاليات غدا والمتمثل في الاتفاق على اطلاق سراح المعتقلين.. معتبرا هذا الاتفاق انحاز في بعد عامين من توقفها.