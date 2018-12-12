عاجل.. رئيس الوزراء يعقد مؤتمرا صحفيا بمناسبة وصول الرافعات

يعقد رئيس الوزراء في هذه الاثناء مؤتمرا صحفيا في محطة الحاويات في ميناء عدن الدولي بمناسبة تدشين عمل الرافعات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية دعماً لميناء عدن.

وأكد رئيس الوزراء على أهمية وصول هذه الرافعتين ضمن خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن.. مشيرا الى انها ستسهم في زيادة حجم الواردات الاغاثية لليمن.

واشاد رئيس الوزراء بالدعم الذي تقدمه دول التحالف وعلى راسها المملكة العربية السعودية والامارات في مختلف القطاعات ومنها الاقتصادي الذي يعاني كان يعاني هشاشة في الماضي.

وبشان محادثات السويد اكد على اهمية الاتفاق على اطلاق سراح المعتقلين.. منوها بما حققته المحادثات من تقدم بعد عامين من توقفها.