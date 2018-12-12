الكثيري يطلع على أنشطة مؤسسة رواد الغد للتنمية بسيئون

اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري على أنشطة مؤسسة رواد الغد للتنمية بسيئون.

وأعرب الكثير عن شكره لمؤسسة رواد الغد للتنمية من خلال ما تقوم به من جهد في توعية المجتمع من خلال تنفيذ العديد من البرامج المتعددة التي تستهدف شرائح المجتمع .

حيث عبر مدير المؤسسة احمد خندور عن أهم الأنشطة التي تنفذها المؤسسة خلال العام الحالي التي تهدف إلى توعية المجتمع وغرس القيم السمحاء من خلال البرامج التوعوية الدعوية المختلفة .

مشيرا إلى أن المؤسسة نفذت حملة ربيع الأول الثانية التي حملة شعار(الرسول قدوتنا ) التي تخللت العديد من الأنشطة الرياضية والمسابقات الثقافية والدورات المختلفة والدروس المتعددة والتي استهدفت كل شرائح المجتمع من خلال برنامج بإذاعة سيؤن والمحاضرات للرجال والنساء والشباب .

والتي تهدف إلى توعية المجتمع بالهدي النبوي وغرس قيم الإسلام الحميدة بعيد عن التشدد والغلو.

وفي نهاية اللقاء تقدمت المؤسسة بدرع تذكارية للوكيل الكثيري نظير لجهوده في رعاية بعض الأنشطة للمؤسسة.