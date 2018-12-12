صحافي: اتفاق على تشغيل مطار صنعاء كمطار داخلي في المرحلة الأولى

كشف الصحافي، محمد الغباري مراسل وكالة رويترز في اليمن ، اليوم الأربعاء، عن "اتفاق على تشغيل مطار صنعاء كمطار داخلي في المرحلة الأولى".

وبين غباري في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وتمر الطائرات عبر مطاري عدن وسيئون".

وتابع "وبقي الخلاف حول تأشيرات الخروج والعودة هل تتم في صنعاء أم في مطاري عدن وسيئون"

وكان قد كتب "إلى المتحاورين في السويد : اتفقوا على أي صيغة لإعادة فتح مطار صنعاء تقديرا لمعاناة الآلاف الذين يعانون من الإذلال والتكاليف الباهظة وقطع مسافة 12 ساعة برا للوصول الى عدن ومثلها في العودة".

ومضى" فيما كنّا ننتظر أن بتنفس الزملاء والأصدقاء الحرية فوجئنا بان شهية الاعتقالات لا تتوقف الزميل والصديق عبد الكريم المنزلي (الارياني ) اختطفه الامن القومي للحوثيين لينضم للمئات من المدنيين الأبرياء في سجون الجماعة".