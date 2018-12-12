الجيش يحرز تقدماً جديداً في جبهة الملاحيظ شمال غرب صعدة

تمكنت قوات الوطني، امس الثلاثاء، تحرير مواقع جديدة في جبهة الملاحيط شمالي غرب محافظة صعدة، عقب معارك ضارية خاضتها مع مليشيا الحوثي الانقلابية.

وذكر قائد اللواء الثالث عاصفة العميد محمد العجابي أن قوات الجيش تمكنت من تحرير تباب "القناصين"، والتبة "الحمراء، وصولا الى الطريق العام الرابط بين حرض والملاحيط.

وأكد العميد الجابي أن المعارك أسفرت عن مصرع واصابة عدد من عناصر المليشيا، فيما استعادت قوات الجيش كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، بالإضافة الى أجهزة اتصالات تابعة للمليشيا.

ولفت قائد اللواء الثالث عاصفة الى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية، استهدفت مخازن أسلحة نوعية تابعة للمليشيا، تشمل صواريخ حرارية، مما أدى الى تدميرها بشكل كامل.