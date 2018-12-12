شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل: تركيا تخرج عن صمتها وتعلن موقفها من مشاورات السلام اليمنية في السويد..شاهد ماذا قالت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت تركيا مجدداً دعمها لمشاورات السلام اليمنية الجارية في السويد، مشيرة إلى أن وحدة أراضي اليمن واستقلاله ووحدته السياسية تعد مسألة مهمة بالنسبة لها.

وتعليقاً على المشاورات اليمنية، قال السفير التركي في اليمن لفنت ألار، إن أنقرة تريد أن يتحقق السلام والاستقرار في اليمن بأقرب وقت ممكن، مؤكدة دعمها الكامل لهذه المشاورات.

واعتبر اجتماع الأطراف اليمنية في ستوكهولم لأول مرة منذ عامين ونصف العام، نجاحاً مهماً، لافتاً إلى أن المأساة الإنسانية التي تجري في اليمن تعد الأكبر من نوعها في العالم.

وشدد السفير التركي على أن بلاده ستواصل تقديم المساعدة لليمن، وستواصل الوقوف إلى جانب شعبه ، مبيناً أن تركيا تلعب دوراً ريادياً في مسألة تقديم المساعدات الإنسانية، والفنية، والتنموية عبر التواجد المستمر للمنظمات التركية الإغاثية في عدن، مثل مكتب الوكالة التركية للتنسيق والتعاون “تيكا”، وفرق الهلال الأحمر التركي.

ويواجه اليمن أزمة إنسانية متنامية هي “الأسوأ في العالم” وفق الأمم المتحدة، مع استمرار القتال منذ قرابة الأربع سنوات، بين حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي، المعترف بها دولياً والمدعومة من تحالف عربي تقوده السعودية، ومليشيا الحوثيين المدعومة من إيران التي استولت على السلطة في اليمن في 21 سبتمبر 2014.