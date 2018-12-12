شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صور مذهلة .. حقيقة الطائرة الإماراتية المرصعة بـ«الألماس» المجهزة لاعياد رأس السنة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أثارت صورة لطائرة «بونيج» تابعة لطيران الإمارات تبدو وكأنها مرصعة بالألماس دهشة رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تساءلوا فيما إذا كانت حقيقية أم لا، قبل أن توضح الشركة القصة وراء الصورة.

وقالت شركة «طيران الإمارات» في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر»، وفقًا لموقع «سكاي نيوز»: «إليكم طائرة بوينغ 777، صممت هذه الصورة من قبل الفنانة المبدعة سارة شكيل».

ووفقا للموقع اشتهرت الفنانة الباكستانية بتعديل الصور على برنامج «فوتوشوب» بشكل احترافي، بحيث تظهر المعالم وكأنها مرصعة بالألماس أو الكريستال، حتى أطلق عليها «فنانة الكريستال».

وكانت شكيل في طريقها من باكستان إلى ميلانو عندما التقطت الصورة، وبدأت في تعديلها على برامج تحرير الصور.

لكن مهارتها في تزيين الطائرة، دفعت البعض للحيرة، إذ قالت إحدى المستخدمات على «تويتر»: «هل هذه حقيقية أم أنا أحلم؟ من فضلكم قولوا إنها حقيقية. إنها جميلة للغاية».

وقال الموقع إن البعض أخذ الصورة على محمل أكثر جدية، عندما بدأ في الحديث عن استحالة ترصيع الطائرة بالأحجار الكريمة، حيث سيزيد ذلك حتما من وزنها ويمنعها من الطيران.

وقالت شكيل في حسابها على «إنستجرام» إنها قامت بصنع «طائرة الألماس، حبا في الرحلة والإثارة».