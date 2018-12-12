شكرا لقرائتكم خبر عن شـاهد.. مشهد مؤثر يثلج قلوب اليمنيين بعد أربع سنوات من نار الحرب والدمار والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وافق سليم مغلس العضو في وفد الحوثيين وأحمد غالب أحد اعضاء الوفد الحكومي على أن يتصافحا الاثنين بطلب من صحافيين يمنيين، بحضور احد المصورين.

ويظهر غالب ومغلس وهما يتصافحان ويبتسمان إلى بعض على طاولة المشاورات في السويد.

وقد أحدثت الصورة أثرا عميقا في نفوس اليمنيين، المتطلعين إلى إنهاء الحرب والحالمين بدولة مدنية حديثة يحكمها النظام والقانون، بعد أربع سنوات من النار والدمار.