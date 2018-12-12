شكرا لقرائتكم خبر عن ما الذي يحدثه موكب قائد ميليشيا في عدن?شيء لايصدقه عقل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تزخر مدينة عدن بأكثر مواكب للقيادات الحكومية والعسكرية والميليشاوية حول العالم.

وتكاد تنافس المواكب المسلحة للمسؤولين وقادة الكتائب و الميليشيات المسلحة سيارات المواطنين.

ويضطر الاهالي في عدن للوقوف دقائق طويلة في انتظار مرور مواكب القيادات المسلحة.

وبات منظر إشهار السلاح من قبل ملثمين على متن اطقم لسائقي السيارات التي تسير خلف مواكب القيادات المسلحة امر مألوفا.

ويمكن في عدن وحدها ان تسمع اطلاق نار من أسلحة متوسطة بهدف افساح الطريق لموكب زعيم ميليشيا مسلحة يحاول المرور في المكان.

ويوم الاربعاء اضطر العشرات من سائقي السيارات الانتظار امام دوار جولة ريجل بخور مكسر بهدف الانتظار لمرور موكب زعيم ميليشيا مسلحة .

وتسبب الانتظار بحدوث ازمة مرور خانقة استمرت لاكثر من نصف ساعة.

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