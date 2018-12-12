شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. مصرع قياديان حوثيان في عملية نوعية للجيش الوطني بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر طبية بصنعاء، بأن مشافي العاصمة استقبلت، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عشرات القتلى والجرحى من مليشيا الحوثي سقطوا في المواجهات الدائرة بجبهة نهم.

وقالت المصادر ان من بين القتلى ‏القياديان الحوثيان الحاكم والمرتضى بين قتلى نهم وبجانبهم عشرات المقاتلين الحوثيين.