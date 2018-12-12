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أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء

الدولار الأمريكي 520   530

الريال السعودي 137   141

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار صرف العملات الاجنبية مقابل الريال اليمني اليوم الأربعاء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .

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