شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية تكشف رسمياً ماذا جرى مع الحوثيين بخصوص جثة صالح واقاربه في السجن (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الاعلام معمر الارياني أن كشف الحكومة للأسرى والمعتقلين شمل الجميع بمن فيهم اقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه. وقال الارياني في تغريدة على حسابه في “تويتر”: ‏‏‏بناء على توجيهات الرئيس ‎#عبدربه_منصور_هادي فقد شمل كشف تبادل الأسرى المقدم من الوفد الحكومي في مشاورات السويد جميع المختطفين والمعتقلين والمخفيين قسريا من كل الاطراف والمكونات السياسية، بمن فيهم اقارب الرئيس السابق وتسليم جثمانه والافراج عن قيادات وكوادر المؤتمر في سجون الحوثيين.

واضاف في تغريدة أخرى: ‏في قوائم تبادل الأسرى، سلمت الحكومة الشرعية 8576 اسم تضم سياسيين واعلاميين وحقوقيين وناشطين ونساء اختطفتهم المليشيا من منازلهم ومقرات اعمالهم، فيما قوائم المليشيا الحوثية ل7487من “اسرى الحرب” وقعوا في قبضة الجيش الوطني وهم يقاتلون في صفوفها، هذه القائمة مفتوحة لإضافة أي قوائم جديدة.

واشار الى ان وفد الحكومة الشرعية طلب ضمانات واضحة تلتزم فيها ‎#الميليشيا_الحوثية_الايرانية بعدم تكرار هذا الأمر حتى لايصبح اختطاف الناس من بيوتهم وتقييد حرياتهم مسألة معتادة لمبادلتهم باسرى حرب، كما طالب الفريق الحكومي ان يتضمن الاتفاق عودة الحرية للصحفيين وعودة حرية الصحافة وعودة المواقع الصحفية ومقرات الصحف التي تمت مصادرتها عقب إنقلاب ‎#المليشيا_الحوثية_الايرانية وفك الحجب عن كل المواقع التي أغلقتها وصادرت ممتلكاتها هذه المليشيا بدون اي وجه قانوني .

واختتم الوزير الارياني سلسلة ‏تغريدته بالقول:‏ توجيهات الرئيس ‎#هادي كأب مسئول عن كل اليمنيين حتى من اختلفوا معه، وهي مواصفات القيادة الوطنية التي تترتفع عن الصغائر، بينما قيادات مؤتمر الداخل المشاركة بوفد المليشيا الحوثية في مشاورات السويد تتجاهل المعتقلين من اقرباء الرئيس السابق والإفراج عن جثمانه والمعتقلين من قيادات المؤتمر.