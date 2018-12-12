الكثيري يوجه ببناء مبنى جديد لمصلحة الهجرة والجوازات بوادي حضرموت

وجه وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري ببناء مبنى جديد لمصلحة الهجرة والجوازات و مصلحة الاحوال والسجل المدني بوادي حضرموت في ظل احتياج المصلحتين لمباني يستوعب العمل المستمر في اصدار الجوزات للمواطنين بصورة اسرع.

جاء ذلك في لقاءه بمكتيه بالعقيد عبد الماجد العامري مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات و المقدم سعيد الخنبشي مدير مصلحة الاحوال والسجل المدني للاطلاع على نشاط المصلحتين في خدمة المواطنين و اصدار الوثائق الرسمية لهم وتحديدا جوازات السفر.

و اشاد الكثيري بمستوى العمل في مصلحة الهجرة والجوازات واستيعابها لحالة الطالب المرتفع على الجواز من قبل ابناء وادي حضرموت والمحافظات

المجاورة مضيفا الى ان اصدار ما يصل الى 350 جواز بشكل يومي يعد انجازا يحسب لكل كادر مصلحة الهجرة والجوازات مضيفا الى اهمية ترتيب المتقدمين بما يضمن عدم وجود التزاحم في مبنى المصلحة الحالي مضيفا الى اهمية ان

تتضمن الدراسات الفنية لمبنى المصلحة الجديد على تصميم يتناسب مع حجم الاعمال بصورة حديثة وراقية.

كما اعتمد وكيل المحافظة مشروع السجل الالكتروني لشهادات الميلاد موجها بسرعة توريد الاجهزة الطابعات الخاصة بالمشروع من اجل ارشفة كل شهادات الميلاد و والوفاه و تحويل العمل من الصورة الورقية الى الالكترونية كأول مصلحة احوال و سجل مدني تقوم بتحويل العمل الى صورة الكترونية في البلاد.

بدورة عبر بالعقيد عبدالماجد العامري مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات و المقدم سعيد الخنبشي مدير مصلحة الاحوال والسجل المدني عن شكرهم للاهتمام المتواصل من قبل وكيل المحافظة موكدين عزمهم مواصلة العمل بوتيرة عالية بما يسهم في خدمة المواطنين في الفترة القادمة.