الكثيري يضع حجر الاساس لـ 7 مشاريع لتطوير إدارة الأمن والشرطة بوادي حضرموت

وضع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري حجر الأساس لـ7 مشاريع لتطوير البنية التحتية لأجهزة الامن والشرطة بوادي حضرموت والصحراء برعاية من محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني وتمويل السلطة المحلية بالمحافظة.

وتتضمن المشاريع بناء سجن للنساء والاحداث و تشطيب مبنى ادارة الامن والشرطة و ترميم مبنى ادارة المرور وشرطة السير و مشروع برنامج الاصدار الالي لإدارة المرور و ترميم مبنى امن مديرية ساه و مشروع البوابات الحديدية لمعسكر الامن والمجمع الحكومي و ترميم مبنى جهاز الامن السياسي .

و اكد الوكيل عصام الكثيري اهتمام السلطة المحلية بالوادي بتطوير الاجهزة الامنية مشيرا الى ان هذه المشاريع تأتي في سياق اهتمام محافظ المحافظة بتعزيز الوضع الامني بوادي حضرموت مضيفا الى ان المشاريع الجاري تنفيذها ستسهم بتعزيز الوضع الامني و تطوير عمل الاجهزة المستهدفة.

واطلع الوكيل عصام الكثيري على مستوى العمل في مشروع بناء سجن النساء والاحداث و تشطيب مبنى ادارة الامن حاثاُ على سرعة الانجاز للاستفادة من المشاريع موجهاً في ذات السياق بشراء سيارة ( ونش ) لأداراه المرور وشرطة

السير للمساهمة في عملية رفع السيارات المخالفة في الشوارع الرئيسية والمدن و تسهيل تنفيذ مهام ادارة المرور .

بدوره اوضح العميد مبارك العوبثاني مدير عام الامن والشرطة بوادي حضرموت ان هذه المشاريع ستعمل على رفد ادارات الامن و تعزيز عملها شاكرا اهتماما لسلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بمحافظ حضرموت اللواء الركن فرج البحسني ووكيل وادي حضرموت عصام الكثيري على دعمهم لإدارة الامن موكدا عزم قيادة الامن على رفع مستوى عمل اجهزة الامن جميعها بما يسهم في خدمة المواطنين.

رافق وكيل المحافظة عبدالله رمضان باجهام مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية و العمل والعميد علي احمد الغريري قائد القوات الخاصة و العقيد يحيى قدار قائد شرطة الطرق و العقيد فائز العماري مدير شرطة السير و العقيد عبدالماجد العامري مدير عام مصلحة الهجرة والجوازات و المقدم فائز العريقي مدير مصلحة الدفاع المدني والمقدم سعيد الخنبشي مدير مصلحة الاحوال و السجل المدني و مدراء امن مديريات سيئون وتريم وشبام و عدد من الضباط.