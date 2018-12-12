شاهد.. وصول الرافعات المقدمة من السعودية دعماً لميناء عدن

وصلت إلى محطة الحاويات في ميناء عدن الدولي اليوم الرافعات المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية دعماً لميناء عدن. ويأتي وصول هذه الرافعتين ضمن خطة العمليات الانسانية الشاملة في اليمن لزيادة حجم الواردات الاغاثية لليمن،. ومن المتوقع ان يدشن رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك مساء اليوم وصول وعمل الرافعتين بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين.

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