غلاب: الحروب المؤجلة كارثية وخساراتها أكثر وطأة

قال رئيس مركز الجزيرة للدراسات، نجيب غلاب، إنه لن يتم تكرار وثيقة السلم والشراكة ولا أخطاء المراحل السابقة، والتجربة العملية السابقة واضحة.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: الحروب المؤجلة تصبح كارثتها اكثر مما سبقها وخطرها على الامن الوطني تصبح أكثر وأشد وطأة.

ولفت إلى أن الحوثية ادخلت نفسها مع سبق الإصرار والترصد في حروب ولن يتوقف مشروعها الذي لا يحتمله اليمن دولة ومجتمعا.

وتابع: الحوثية تتراجع وفشل ذريع على كافة المستويات وقوتها تتآكل وخسائرها القادمة ستكون قاصمة وعلى نفس نهجها البحث عن حلول خارج المرجعيات وسابقا تمكنت من تمرير أجنداتها خارج الدستور والقانون، وفي الأخير استولت على العاصمة والمؤسسات بالقوة ونسفت الدستور وكل اتفاق.

وقال في تغريدة أخرى: من ذهب مع الحوثية إلى السويد من أبناء الجمهورية اليمنية التقوا بإخوانهم في الشرعية كإخوة وكأنهم صف واحد ومشروعهم واحد. مشكلة اليمنيين مع الحوثية ككهنوت ومليشيا ومشروع مضاد لجمهورية الشعب ولذا تحاول الحوثية أن تتزين بالآخرين.