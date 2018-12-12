رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الحرب

قال الدكتور جمال مُحسن، رئيس تحرير موقع الخليج 365، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية اكسترا نيوز، إن إيران هى السبب الرئيسي في فشل جميع المشاورات السابقة، حيث أنها التى تدعم بالأموال والأسلحة والقرار يرجع إلى القيادات الإيرانية؛ وليس للحوثى أى تدخل فى اتخاذ قراراً جديداً بشأن المشاورات وإنهاء الحرب.

واستكمل مُحسن أن التدخل الإيراني هو السبب الرئيسي فى نشوب الحرب واستمرارها، فكل الوقائع على مدار السنوات السابقة والحالية تُشير إلى ذلك.

ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365، إلى أنه لم يحدُث فى أياً من المشاورات أن تُدير الولايات المُتحدة ميناء، مُضيفاً أنه لابد من إسناد أمر المدينة إلى جهة مدنية؛ من أجل تأمين وصول المساعدات الإغاثية كاملة إلى مُستحقيها.

وقال مُحسن إنه لابد من وضع جدول زمني مُحدد لإيقاف العمليات العسكرية داخل الأراضي اليمنية، مُشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية على إيران وتواجد عدداً من القيادات ووسائل الإعلام سيسهم فى الوصول إلى اتفاق حقيقي.