رئيس تحرير اليمن العربي يُطالب بوضع جدول زمني لإنهاء الحرب

واستكمل مُحسن أن التدخل الإيراني هو السبب الرئيسي فى نشوب الحرب واستمرارها، فكل الوقائع على مدار السنوات السابقة والحالية تُشير إلى ذلك.
ولفت رئيس تحرير موقع الخليج 365، إلى أنه لم يحدُث فى أياً من المشاورات أن تُدير الولايات المُتحدة ميناء، مُضيفاً أنه لابد من إسناد أمر المدينة إلى جهة مدنية؛ من أجل تأمين وصول المساعدات الإغاثية كاملة إلى مُستحقيها.
وقال مُحسن إنه لابد من وضع جدول زمني مُحدد لإيقاف العمليات العسكرية داخل الأراضي اليمنية، مُشيراً إلى أن العقوبات الاقتصادية على إيران وتواجد عدداً من القيادات ووسائل الإعلام سيسهم فى الوصول إلى اتفاق حقيقي.
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