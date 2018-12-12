شكرا لقرائتكم خبر عن مالذي يحدث في إب.. بعد الطفلة آلاء..جريمة أخرى تهز محافظة اب والسبب تحرش مسلحين بطالبات مدرسة (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شهدت محافظة إب وسط اليمن جريمة قتل جديدة ومروعة بعد أيام قليلة من خطف واغتصاب وقتل الطفلة آلاء يوسف الحميري وسط حدة وفضاعة الجريمة في المحافظة الخاضعة لسيطرة المليشيا الإنقلابية.





وقالت مصادر محلية بأن شاب ثلاثيني قتل برصاص مسلحين بمدينة إب بعد دفاعه عن طالبات بإحدى المدارس واعتراضه على مضايقتهن وتصرفاتهم اللا أخلاقية.





وأضافت المصادر بأن المواطن محمد أحمد محمد حمود المنتصر قتل بطريقة مروعة أمام أسرته وأطفاله في منطقة أكمة الصعفاني غرب مدينة إب





وبحسب المصادر فإن المسلحين اعترضوا طريق طالبات مدرسة 22 مايو الممتدة من منطقة أكمة الصعفاني وقاموا بمضايقة الطالبات خلال الفترة المسائية يوم أمس ليقوم المنتصر باعتراضهم ومخاطبتهم بأن هذه التصرفات غير مقبولة وبأن جميع الطالبات أعراضهن مصونة وكلهن سواء ولا يمكن القبول بمؤاذتهن وبأن ما يقومون به لا يمت للرجولة والأخلاق التي عرف بها المجتمع اليمني.





وتحدثت المصادر بأن المسلحين بعد اعتراضهم اعتدوا بالضرب العنيف والمفرط على الشاب المنتصر وملاحقته إلى أمام المنزل وقتله بطريقة مروعة أمام زوجته وأطفاله الصغار.





وعرف عن الشاب المنتصر والملقب ب "أبو رأس" عرف عنه أخلاقه العالية ومواقفه الرجولية وعدم القبول بالظلم أو تمريره على الآخرين.





وهزت الجريمة أبناء منطقة أكمة الصعفاني والذين احتشدوا عقب الجريمة نصرة للمنتصر غير أن المسلحين كانوا قد لاذوا بالفرار.





وطالب أبناء المنطقة بسرعة القبض على الجناة وتقديمهم للقضاء بصورة عاجلة أسوة بقاتل الطفلة آلاء الحميري كون الجريمة جرت عقبه دفاع المنتصر عن شرف وأعراض طالبات أكمة الصعفاني مهددين بالتصعيد حتى يتم الإستجابة لمطالبهم.





وتشهد محافظة إب فلتان أمنى تقوده مليشيا الحوثي الانقلابية والتي تحكم قبضتها على المحافظة ، ومعه زادت حدة الجرائم والقتل اليومية وأعمال النهب والسطو على ممتلكات المواطنين ومصادرة الحقوق والحريات العامة والخاصة.????

