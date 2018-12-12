شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عاد الرئيس هادي إلى الرياض.. وزير يكشف السبب! والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عاد من االولايات المتحدة الامريكية إلى السعودية لقيادة معركة استعادة الدولة والخلاص من المليشيا الحوثية الايرانية والاشراف على سير مشاورات السلام .
ووصل الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض يوم امس الثلاثاء بعد رحلة علاجية للولايات المتحدة الأمريكية تكللت بالنجاح
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