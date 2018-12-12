شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا عاد الرئيس هادي إلى الرياض.. وزير يكشف السبب! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية أن فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية عاد من االولايات المتحدة الامريكية إلى السعودية لقيادة معركة استعادة الدولة والخلاص من ‎المليشيا الحوثية الايرانية والاشراف على سير مشاورات السلام .

ووصل الرئيس عبدربه منصور هادي إلى مقر إقامته المؤقت في العاصمة السعودية الرياض يوم امس الثلاثاء بعد رحلة علاجية للولايات المتحدة الأمريكية تكللت بالنجاح