شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع اليمني يوجه بصرف رواتب منتسبي قوات النخبة الحضرمية بصورة عاجلة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وجه وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي بصرف رواتب كافة منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية والتي تضم قوات النخبة الحضرمية بصورة عاجلة .

واكد الناطق بإسم قيادة المنطقة العسكرية الثانية هشام الجابري أن محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ألتقى بوزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي و أن هناك توجيهات بصرف رواتب منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية و بشر بقرب صرفها.

واضاف الجابري أن لقاء ضم وزير الدفاع الفريق المقدشي مع محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية وكانت من أولويات ما تقدم به المحافظ قائد المنطقة للوزير ضرورة دفع رواتب منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية المتأخرة منذ أشهر

وأوضح الجابري في منشور بصفحته الرسمية بالفيس بوك بأن وزير الدفاع المقدشي وجه بصرف رواتب منتسبي قيادة المنطقة العسكرية الثانية بصورة عاجلة.

ووفق الجابري فقد اكد المقدشي بأن هناك كانت مطالبات ومتابعات سابقة لعدة جهات في الدولة بضرورة صرف المرتبات وإن المحافظ كان على تواصل مستمر من أجل إستحقاقات منتسبي قيادة المنطقة.

وثمن المقدشي الدور الوطني الكبير لمنتسبي المنطقة العسكرية الثانية وثباتهم في مهامهم الوطنية بالحفاظ على الأمن و الإستقرار في ساحل حضرموت وما حققته تلك القوات من نجاحات كبيرة كانت محل إشادة واسعة من قيادات الدولة

كما توجه بشكره لجهود محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية و حرصه الدائم على حقوق أبناء حضرموت ومتابعته لها.