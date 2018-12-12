شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : بشرى سارة من الحكومة الشرعية .. صرف مستحقات 10 أشهر دفعة واحدة (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مطلع لـ رأي اليمن عن عزم الحكومة اليمنية صرف مستحقات 10 أشهر دفعة واحدة من المنحة المالية لجميع المعلمين بعموم محافظات الجمهورية بما فيها صنعاء. وذكر المصدر أن الصرف سيكون خلال الأسبوع المقبل وفقاً لكشوفات رواتب 2014م وذلك عبر أحد البنوك بالتنسيق مع منظمة اليونيسف. وقال المصدر إن المعلمين سيستلمون 500 دولار على حساب 50 دولار لكل شهر، وذلك بعد أن استكملت عملية الصرف للمتقاعدين الأيام الماضية. ولم يصدر اي تأكيدات رسمية من الجانب الحكومي او البنك المركزي بهذا الخصوص حتى الآن.

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