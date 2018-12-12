ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 20 خبرا متعلقا بالشأن اليمني لهذا اليوم الأربعاء، الموافق 12 ديسمبر 2018م، وهي كالتالي: محافظ حضرموت يلتقي وزير الدفاع الفريق المقدشي وتوجيهات بصرف رواتب المنطقة العسكرية الثانية الأمم المتحدة: جوتيريس يحضر ختام مشاورات السلام بالسويد إسقاط طائرة تجسس حوثية إيرانية الصنع أسعار الخضروات والفواكه واللحوم بمأرب اليوم الأربعاء استقرار نسبي لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم بعدن اليوم مقتل القيادي الحوثي الحبسي على يد قيادي آخر في محافظة ذمار مقتل قيادي حوثي بارز خلال مواجهات مع الشرعية في باقم بصعدة العميد الأثلة: وحدات من الجيش تمكنت من تحرير مركز مديرية باقم علاج 21 ألف عسكري في اليمن برعاية السعودية صحيفة إماراتية: الحوثي قبل بالحوار بعد إدراكه أن سقوطه وشيك الهلال الأحمر الإماراتي يسير قافلة مساعدات إغاثية إلى حيس والدريهمي بالحديدة تعرف على التفاصيل الكاملة لخارطة تبادل الأسرى بين وفد الحكومة والمليشيا تقرير أممي: ضبط أسلحة إيرانية الصنع قبل وصولها للحوثيين قبل اليوم الأخير.. مشاورات السويد تضع لمساتها الأخيرة في ملف الأسرى قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا في رازح بصعدة مكتب تنظيم شئون النقل البري بحضرموت يصدر تسعيرة أجور شاحنات نقل البضائع.. وثيقة مصادر: وفد سعودي رفيع المستوى سيصل إلى عدن لبحث ملف الإعمار والتنمية البحسني يؤكد أن مساعدات ومشاريع اقتصادية ستدفع بها المملكة لحضرموت سائقو باصات الأجرة ينددون باستمرار الإضراب في المكلا اجتماع لمناقشة المشروع السكني الأول لمنتسبي جامعة حضرموت

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة الصباحية لهذا اليوم.. تعرف عليها على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .