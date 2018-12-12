شكرا لقرائتكم خبر عن أمن عدن ينشر تحذيرا بشأن التعامل مع هذه الشخصية تفاصيل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - نشر المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن، تحذيرا من التعامل مع شخص يحمل ختما مزورا باسم مسؤول أمن المنظمات. وقال المكتب الإعلامي في بيان له، الثلاثاء: "تحذر إدارة أمن عدن من التعامل مع ختم مزور باسم مسئول أمن المنظمات، ويدعى الرائد محمد عبدالله أمعبد الشعوي". وتؤكد إدارة أمن عدن، أن هذا الختم مزور، ولن يتبع أمن المنظمات بصلة لهذا وجب الإعلان والتحذير.

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