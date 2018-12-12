شكرا لقرائتكم خبر عن بعيداً عن التهويل .. هذا هو السعر الحقيقي والمتداول الان للدولار والسعودي في محلات الصرافة بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - اسعار الصرف مساء اليوم الاربعاء (الساعة الثانية عشر ظهرا) الدولار شراء 530 بيع 550 السعودي شراء 140 بيع 145.70

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