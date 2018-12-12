شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة في تاريخ اليمن.. أبناء قريتين يوقعون على تنفيذ شرط غريب ومثير لتنفيذه قبل الزواج (صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وقال مصدر في الصندوق الاجتماعي للتنمية "أن الاتفاقية تمت طوعيا ودون اي تدخل من الصندوق وذلك بعد ان أدرك المجتمع أهمية الحمامات النظيفة في توفير مبالغ الفاتورة الصحية للأمراض المرتبطة بالمياه وبأمراض الصرف الصحي السيء والارتياح الذي خلقه المرحاض لكافة افراد الاسرة".

وأوضح المصدر "أن ذلك الشرط سيعزز من رفع مستوى الثقافية الصحية في المجتمع مطالبا بقية المناطق والمديريات بالاقتداء بتلك الوثيقة لتوفير بيئة صحية وآمنة لمواجهة انتشار الأوبئة التي تأتي غالبا من الصرف الصحي والمياه غير النظيفة والمراحيض التي تكون جالبة للأمراض".

وعزلة واسط هي إحدى عزل مديرية حرف سفيان في محافظة عمران اليمنية ويبلغ تعداد سكانها 2729 نسمة حسب التعداد السكاني في اليمن لعام 2004.