البحسني يؤكد أن مساعدات ومشاريع اقتصادية ستدفع بها المملكة لحضرموت

حضر محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اللقاء الموسع الذي عقد في العاصمة السعودية الرياض على شرفه وبحضور وكيل أول حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش وعدد كبير من المشائخ والاعيان ورجال الاعمال وابناء حضرموت من مختلف مناطق المملكة العربية السعودية .

وفي اللقاء الموسع القى المحافظ البحسني كلمة عبر في مستهلها عن سعادته بالتواجد بين هذا الجمع المبارك من ابناء حضرموت على ارض خادم الحرمين الشريفين المباركة والشعب السعودي العظيم الذي تربطنا به علاقات ازلية ضاربة في التاريخ .

واضاف المحافظ : " ان التاريخ بالفعل اكد هذه العلاقات الازلية عندما كانت اليمن امام تهديد القوى التي ارادت ان تأخذه من محيطه حينها وقف الملك سلمان وولي عهده الامين والقيادة السعودية بحزم واطلقوا عاصفة الحزم التي كانت الرد السريع لذلك المخطط الخبيث " .

وتابع محافظ حضرموت : " وقد وقفت المملكة الى جانب حضرموت ومدت يد العون لنا عندما ابتلينا بالارهاب وسيطرة تنظيم القاعدة على ساحل حضرموت وحينها تداعت قيادة التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة وقامت بتكوين قوة حضرمية اسندت لها مهمة تحرير ساحل حضرموت ، وكان ابناؤكم عند مستوى المسؤولية وحققوا انتصاراً مهماً مثّل منعطفاً تاريخياً وضع حضرموت على عتبة مرحلة جديدة نالت على اثرها احترام العالم " .

وتابع المحافظ : " ان العمل العظيم الذي قدمته المملكة العربية السعودية لليمن لم يقتصر على الجانب العسكري فحسب ، فها هي تقدم منحة لدعم الكهرباء بمبلغ 17 مليون دولار شهرياً في لفتة رائعة للتخفيف عن اهلنا من انقطاعات الكهرباء" .

واعلن محافظ عن مشاريع قادمة قائلاً : " نحن موعودون بمساعدات ومشاريع اقتصادية مهمة ستدفع بها المملكة الى حضرموت ، وبذلك نتقدم بخالص الشكر لخادمين الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان وللحكومة والشعب السعودي الشقيق ، ونؤكد اننا سنظل اوفياء لهذا العمل العظيم" .

وواصل اللواء البحسني حديثه مخاطباً الحضور بالقول : " ان حضرموت اليوم ليست حضرموت الامس ، وانني اعبر عن خالص امتناني لحفاوة الاستقبال وهي خير وسيلة تضامنية مع قيادة السلطة المحلية بحضرموت للدفع بمواصلة المسيرة ونعاهدكم بأننا سنبذل كل ما في وسعنا في سبيل خدمة حضرموت وعلى استعداد للتضحية بأرواحنا من اجل حضرموت " .

وتابع : " ان المرحلة صعبة وتتطلب من الجميع التعاون وتظافر الجهود وبما لمسناه من روح واصالة فيكم ندعوكم للوقوف مع اهلكم في حضرموت التي باتت تمثل انموذجاً يحظى باحترام العالم وقيادتي الشرعية والتحالف العربي " .

والقيت في الفعالية عدد من الكلمات والقصائد التي عبرت عن السعادة والترحيب بمحافظ حضرموت ، كما تم استقبال السيد المحافظ قبل ذلك في موكب فرائحي بهيج تخللته القصائد والالعاب الشعبية .