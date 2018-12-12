مصادر: وفد سعودي رفيع المستوى سيصل إلى عدن لبحث ملف الإعمار والتنمية

أفادت مصادر إعلامية إن وفدا رفيعا سعوديا سيصل اليوم الاربعاء الى العاصمة المؤقته عدن قادما من المملكة.

وذكرت المصادر أن الوفد السعودي سيقوم بعملية بحث لعدة ملفات مهمة من بينها ملف الاعمار ووالتنمنية.

في سياق منفصل، قال السفير السعودي لدى اليمن، محمد آل جابر، إن من القضايا المهمة التي تناقش خلال مشاورات السويد خطوات عملية تنفذ حالياً، مؤكدا أن السلام في اليمن يتحقق بتنفيذ الاتفاقيات.

وذكر في تغريدة على حسابه في "تويتر": إن "من المواضيع المهمه - التي تناقش بجدية خلال المشاورات بين الحكومة اليمنية والميليشيا الحوثية تحت إشراف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفثس - خطوات عملية تنفذ حالاً، وليست أقوالا أو عبارات توقع ثم يتم الانقلاب عليها أو التلاعب بها كما جرى من الميليشيا الحوثية في الماضي، مضيفا أن "السلام في اليمن يتحقق من التنفيذ للاتفاقيات".

وكان وفدا الحكومة الشرعية اليمنية والانقلابيين الحوثيين قد تبادلا كشوفات الأسرى والمعتقلين، وذلك في إطار المفاوضات اليمنية التي تستضيفها السويد.

وقدم الوفد الحكومي قائمة بأكثر من 8 آلاف معتقل في سجون الحوثي، بينما قدم الانقلابيون كشوفات بسبعة آلاف اسم.

ويقضي الاتفاق بأن يتم الإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين خلال 45 يوماً من تبادل الكشوفات بأسمائهم.