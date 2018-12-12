شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تحسم الجدل : هذه هي الجهة التي ستتسلم مدينة الحديدة وهذا مصير الميناء (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قالت مصادر إن الأمم المتحدة قدمت اقتراحا بسحب القوات المسلحة لطرفي الحرب اليمنية من مدينة الحديدة الساحلية وتشكيل كيان مؤقت لإدارة المدينة التي تمثل شريان حياة للملايين خلال الحرب.



ولا يزال الاقتراح قيد النقاش في محادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في السويد بين الحوثيين المتحالفين مع إيران وحكومة اليمن المدعومة من السعودية.

وذكرت المصادر المطلعة على المحادثات أن اقتراح الأمم المتحدة يتضمن تشكيل ”لجنة مشتركة أو كيان مستقل“ لإدارة المدينة والميناء بعد انسحاب الطرفين فضلا عن إمكانية نشر مراقبين من الأمم المتحدة.