شكرا لقرائتكم خبر عن لن تصدق كيف كانوا وكيف اصبحوا .. 8 صور صادمة لأبرز قادة مليشيا الحوثي تكشف الحقيقة الكاملة لما يحدث ..«قبل وبعد الانقلاب» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صورت المليشيا الحوثية للرأي العام قبل انقلابهاعلى السلطة أنها ثارت ضد ارتفاع الأسعار من أجل المواطنين الغلابى.

هذه الإدعاءات الكاذبة سرعان ماتكشف زيفها بعد الانقلاب الحوثي، الذي أظهر القيادات الحوثية وهي تلهث وراء المناصب والثروات والأرصدة المالية، وبدى ذلك واضحاً للعيان على أشكالهم .

فيما يلي ننشر لكم صورا مقارنة لبعض القيادات الحوثية العليا قبل وبعد الانقلاب، من بينهم زعيم الحوثيين.