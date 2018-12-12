قصف صاروخي ومدفعي على مواقع وتجمعات المليشيا في رازح بصعدة

قصفت القوات السعودية، اليوم الأربعاء، 12 كانون الأول، 2018، مواقع وتجمعات للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

وقالت مصادر محلية إن مواقع و تجمعات للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

وأشارت المصادر إلى أن أعمدة الدخان الكثيف شوهدت تتصاعد من المواقع المستهدفة بالقصف.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتتعرض مواقع وتحركات وتجمعات المليشيا في في المحافظة لقصف جوي ومدفعي بشكل شبه يومي منذ بدء العمليات العسكرية في اليمن.