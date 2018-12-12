شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد فيديو: في ظهور جديد لها ناشطة يمنية تلبس الثوب والجبية وتعلم اليمنين كيف يرتدون الشال اليمني والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في بث مباشر لها أشعلت الإعلامية اليمنية الفاتنة "جيهان العزوة" صفحات التواصل الإجتماعي، بعد أن ظهرت في المقطع وهي تعلم الرجال كيفة لبس الشال اليمني، وهي مرتدية الجنبية.



الإعلامية الفاتنة الجمال "جيهان العزوه" المثيرة للجدل دائما بمقاطعها، خاصة مقطعها المشهور "دبة الماء" مع زميلها والذي أثار موجة غضب وإنتقاد واسع على مستوى العالم العربي.