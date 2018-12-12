شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: بشرى سارة.. من السويد أنتظرها الشعب اليمني لأكثر من 3 أعوام..! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تبادل وفد صنعاء المفاوض في السويد، يوم امس الثلاثاء، كشوفات الأسرى مع وفد الحكومة الشرعية.

وأوضحت وسائل اعلامية أنه تم تبادل لوائح الأسرى صباح اليوم بين طرف وفد صنعاء المفاوض ووفد الحكومة الشرعية، وبلغ عدد الأسماء حوالى 15 ألف من الطرفين.

وأشار إلى أن الوفدين لديهما فترة أسبوعين لدراسة الملفات والتحقق من الأسماء وأوضاع الأشخاص المعنيين.

ولفت إلى أن هناك مهلة أسبوع آخر لتقديم الملاحظات وأسبوع رابع للرد على ملاحظات الطرف الآخر.

وأضاف الموفد أن الكشوفات المتفق عليها ستسلم للصليب الأحمر الذي يتولى نقل الأسرى من مطاري سيئون وصنعاء، مشيرا إلى أن فترة تنفيذ الاتفاق كلها ستستمر أربعين يوما من تاريخ الإعلان عنه.

شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن: بشرى سارة.. من السويد أنتظرها الشعب اليمني لأكثر من 3 أعوام..! على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .