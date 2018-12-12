شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يمني: يكشف عن موعد الإفراج عن المعتقلين والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن مسؤول يمني، اليوم الثلاثاء، عن اتفاق بين وفدي الحكومة والحوثيين في مشاورات السويد، مكان وزمان الإفراج عن المعتقلين.

وقال مسؤول ملف الأسرى والمختطفين في وفد الحكومة اليمنية، هادي هيج، إن الإفراج عن الأسرى والمختطفين سيتم بعد 40 يوما، وسيكون مطاري سيئون وصنعاء محطتا الاستلام والتسليم، وأكد “الهيج” في تصريحات صحفية، أن الصليب الأحمر سيوفر الطائرات التي ستقل الأسرى والمعتقلين من الجانبين.

وكان مسؤول لجنة الأسرى في جماعة الحوثي، أكد أنه تم اليوم الثلاثاء تبادل القوائم الخاصة بالأسرى والمعتقلين من جميع الأطراف، وأشار أن الكشوفات تضمنت أسماء أكثر من 15000 أسير ومعتقل من الطرفين

وقال “عبد القادر المرتضى” عضو وفد الجماعة في مشاورات السويد، إن الخطوة المقبلة هي الإفادة على الكشوفات المسلمة والتي يجب على الطرفين فيها كشف مصير المفقودين، واعتبر أ الكشف عن مصير المفقودين والمخفيين هو الخطوة الأهم في عملية الوصول إلى اتفاقية تبادل الأسرى، مشيرا أن الخطوة الرابعة هي التدقيق على الإفادات ثم يأتي دور الصليب الأحمر للبدء بالتحضيرات اللوجستية.

وأكد “المرتضى” في تصريح نقلته قناة المسيرة التابعة للجماعة، أن سيئون وصنعاء هما المحطتان اللتان سوف يتم فيهما تجميع الأسرى والمعتقلين من الطرفين.

وتتناول المشاورات غير المباشرة التي انطلقت الخميس، ستة ملفات هي القتال في الحديدة، وإطلاق الأسرى، وحصار تعز، والبنك المركزي، ومطار صنعاء، والمساعدات الإنسانية.

وحتى اليوم، تم الإعلان عن الاتفاق على تبادل الأسرى والمعتقلين من قبل جميع الأطراف، وتشكلت لجاناً من الوفد الحكومي وأخرى من وفد جماعة الحوثيين للعمل بشكل منفصل في ثلاثة ملفات هي “آليات الإفراج عن الأسرى ورفع الحصار عن تعز وحلحلة الوضع الاقتصادي”.

وهذه خامس جولة من المشاورات بين الفرقاء اليمنيين، التي بدأت جولتها الأولى والثانية في مدينتي جنيف وبيل السويسريتين (2015)، والكويت (2016)، والجولة الرابعة والفاشلة في جنيف.

ومنذ 2015 ينفذ التحالف العربي، بقيادة السعودية، ومشاركة الإمارات، عمليات عسكرية في اليمن، دعمًا للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المتهمين بتلقي دعم إيراني، والمسيطرين على محافظات يمنية.



