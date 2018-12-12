شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة في صنعاء.. بهذا السعر يباع الدولار الان والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - مباشر من محلات الصرافة في صنعاء.. بهذا السعر يباع الدولار الان تراجع الريال اليمني مجددا مقابل أسعار العملات الأجنبية في شهر ديسمبر الجاري بعد صعوده في شهر نوفمبر الماضي، خصوصا الدولار الأمريكي والريال السعودي. وقالت مصادر مصرفية أن الدولار الأمريكي سجل صباح اليوم الاربعاء ارتفاعا إضافيا مقابل الريال اليمني لدى محلات الصرافة في صنعاء حيث وصل سعر صرفه إلى 535 ريالاً للشراء

شكرا لقرائتكم خبر عن مباشر من محلات الصرافة في صنعاء.. بهذا السعر يباع الدولار الان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن السعيد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن السعيد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .