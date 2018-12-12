إب: الحوثيون يختطفون مساعد مدير الأمن ويودعونه سجن الأمن السياسي

اختطفت مليشيا الحوثي الانقلابية، اليوم الثلاثاء، مسؤول أمني رفيع، واقتادته إلى سجن الأمن السياسي الخاضع لإدارتها. مصدر خاص، أكد لمراسل"يمن شباب نت" قيام قيادات حوثية عليا، باحتجاز العقيد"عرفات شرف" ، المعين مؤخراً مساعداً لمدير أمن المحافظة اللواء عبدالحافظ السقاف. وأشارت المصادر إلى أن دوافع الاختطاف جاءت على خلفية خلافات شخصية مع قيادات حوثية وتداخل صلاحيات بين الأجهزة الأمنية الشكلية والقيادات الأمنية الحوثية. وتعيّن العقيد عرفات شرف، المحسوب على المؤتمر والمقرب من المنظمات المدنية والمبادرات الشبابية، قبل أكثر من شهر مساعداً لمدير الأمن الجديد، في إطار محاولة تحسين صورة الأمن في المحافظة الخاضعة لسلطات الانقلابيين والتي تشهد فوضى أمنية عارمة

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