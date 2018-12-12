تقرير أممي: ضبط أسلحة إيرانية الصنع قبل وصولها للحوثيين

قال تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريس، إنه تم العثور على أسلحة جديدة إيرانية الصنع كانت في طريقها إلى مليشيا الحوثي باليمن.

جاء ذلك في التقرير الأممي نصف السنوي الذي سيناقشه مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، بحضور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وذكر التقرير أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت حاويتي قاذفتين لصواريخ موجهة مضادة للدبابات كان التحالف بقيادة السعودية قد صادرها في اليمن، ولاحظت سمات خاصة بإنتاج إيراني وعلامات تتحدث عن تاريخ الإنتاج في 2016 و2017".

ولفت التقرير إلى أن الأمانة العامة للأمم المتحدة فحصت أيضا صاروخا "أرض-جو" تم تفكيكه جزئيا وصادره التحالف بقيادة السعودية، ولاحظت سمات خاصة تتطابق على سمات صاروخ إيراني.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الأمن التقرير في اجتماع يعقد عند الساعة 15:00 ت ج، كما سيناقش تقرير جوتيريس حول ما يتعلق بمدى التزام إيران بالاتفاق النووي الذي وقع في 2015 مع 6 قوى كبرى.. وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من هذا الاتفاق في مايو/أيار وأعادت فرض العقوبات على طهران.

وتكررت حوادث ضبط سفن تهريب الأسلحة إلى اليمن، وحذر التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، في أكثر من مناسبة، من خطر الانقلابيين الحوثيين على أمن هذه المنطقة ومياهها الإقليمية.

وعلى الرغم من الرقابة الشديدة لدول التحالف العربي بقيادة السعودية على الممرات المائية اليمنية إلا أن إيران حاولت، أكثر من مرة، تهريب أسلحة نوعية إلى المليشيا.